ممثلا عن وزير الرياضة.. الوفد الحكومي المصري يحضر افتتاح دورة الألعاب البارالمبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

حضر الوفد الحكومي المصري المرافق للبعثة البارالمبية، حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، ممثلا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وحضر الحفل كل من: الدكتور عمرو الحداد وكيل الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ومحمود عبد العزيز مدير إدارة الاتحادات النوعية، حفل افتتاح الدورة البارالمبية.

وأقيم حفل الافتتاح أمام المسلة المصرية في ميدان الكونكورد بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والبعثات المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية، والتي تستمر حتى 8 سبتمبر المقبل.

وتشارك مصر فى الدورة ببعثة قوامها 54 لاعب ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.

اقرأ أيضا:

البعثة المصرية لذوي الهمم والأصحاء تسجل رقما قياسيا جديدا في عبور المانش