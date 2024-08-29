شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطمئن هاتفيا على البعثة البارالمبية فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة على الاطمئنان على البعثة المصرية المشاركة فى منافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 والتى تقام فى الفترة من 28 أغسطس الجارى حتى 8 سبتمبر المقبل.

وتلقى الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية اتصالا هاتفيا من الدكتور أشرف صبحى للاطمئنان على البعثة، ومدى استعداداتهم للمنافسات، وأكد دعم ومساندة جميع الأبطال فى مختلف اللعبات المشاركة، وتذليل اى عقبات قد تواجههم خلال تواجدهم بباريس.

ووجه الدكتور أشرف صبحي بضرورة تهيئة الظروف المناسبة للبعثة الباراليمبية المصرية، بهدف ضمان حصولهم على كل الاحتياجات المعيشية والتجهيزات الفنية التي تمكنهم من التركيز على التدريبات والمنافسات دون أي عوائق.

وطالب وزير الرياضة بمواصلة المؤازرة والدعم الجماهيري لأبطالنا خاصة فى ظل المنافسة الكبيرة التى يخوضونها أمام ابطال العالم فى مختلف اللعبات.

ومن جانبه قال الدكتور حسام الدين مصطفى أن تواصل دكتور أشرف صبحي مع البعثة وحرصه الاطمئنان على اللاعبين يعكس مدى اهتمام وزارة الرياضة وكذلك الدولة المصرية للرياضيين فى مختلف البطولات وخاصة البارالمبياد.

كما أشاد رئيس اللجنة بمدى حرص الوزير على دعم الأبطال لما له من عظيم الأثر على معنويات جميع أعضاء البعثة المصرية رغم تواجد الوفد الحكومى ممثلا فى الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة بالإضافة إلى الدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الإدارة المركزية للاتحادات النوعية.