الامارات | الجزيرة ينجو من كمين العروبة ويحقق أول فوز في الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد الجزيرة أول ثلاث نقاط في دوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه بهدفين دون رد أمام العروبة، في المباراة التي أقيمت على إستاد محمد بن زايد في انطلاقة الجولة الثانية، سجل هدفي الجزيرة؛ محمد ربيع في الدقيقة 45 وكيبانو في الدقيقة 96.

وحسم الجزيرة الشوط الأول بالتقدم بهدف دون رد في الدقيقة الأخيرة منه، عن طريق رأسية محمد ربيع؛ الذي استقبل رأسية من محمد النني حولها في شباك العروبة.



وضغط فريق الجزيرة في الشوط الثاني قابلته كثافة دفاعية من العروبة، ولكن افتقدت هجمات الجزيرة اللمسة الأخيرة أمام المرمى، ومن هجمة خطيرة كاد العروبة أن يخطف هدف التعادل لولا تصدي المدافع للكرة المسددة لتنتهي في يد علي خصيف حارس الجزيرة، وينجح كيبانو من تسجيل هدف ثانٍ للجزيرة في الوقت بدل من الضائع من ركلة جزاء، ليختم على المباراة بانتصار أول جزراوي في دورينا.