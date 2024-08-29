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الامارات | الجزيرة يستعيد توازنه على حساب العروبة بصناعة النني

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معاذ كمبال- أبوظبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الجزيرة انتصاراً مهماً على ضيفه العروبة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد محمد بن زايد، ليضع "فخر أبوظبي" أول 3 نقاط معوضاً بذلك خسارته التي كان قد تكبدها في الجولة الأولى على يد بني ياس بهدفين نظيفين.

وكان الوافد الجديد لصفوف الفريق، الدولي المصري محمد النني قد صنع الهدف الأول الذي سجله زميله المدافع محمد ربيع برأسية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وهو الهدف الذي كانت المباراة تسير إلى نهايته عليه، قبل أن يضيف نيسكينز كيبانو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 6+90.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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