الامارات | دبي تحتضن 13 أكاديمية دولية لكرة القدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل دبي تعزيز مكانتها وجهة عالمية مفضلة لاستقطاب وتطوير الموهوبين في مختلف الرياضات ولجميع الجنسيات، وذلك انطلاقاً من سياسة حكومة دبي في مجال استقطاب الموهوبين في جميع مجالات الحياة، ومبادرات مجلس دبي الرياضي لتعزيز استقطاب وتطوير المواهب في مختلف الرياضات ولجميع الجنسيات.

وذكر بيان صحافي من مجلس دبي الرياصي، أن «مع افتتاح أكاديميتي ليفربول وفياريال ارتفع عدد أكاديميات كرة القدم الدولية التي تحتضنها دبي إلى 13 أكاديمية دولية، حيث تعمل في دبي أيضاً أكاديميات أندية: ريال مدريد، ميلان، إنتر ميلان، برشلونة، أياكس أمستردام الهولندي، أولمبياكوس اليوناني، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، يوفنتوس، لاليغا الإسباني وأكاديمية الاتحاد الأرجنتيني، إلى جانب أكثر من 400 أكاديمية رياضية تنتشر في أرجاء دبي كافة، تتضمن أكثر من 50 لعبة رياضية أخرى».