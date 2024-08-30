الامارات | ريال مدريد يواصل سقوطه في الدوري الإسباني ومبابي بدون أنياب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدر ريال مدريد حامل اللقب مزيدا من النقاط في ظل صيام نجمه الوافد الجديد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي عن التهديف للمباراة الثالثة تواليا في الدوري الإسباني لكرة القدم بتعادله أمام مضيفه لاس بالماس 1-1 في ختام المرحلة الثالثة.

وتأخر ريال بهدف ألبرتو مولييرو بعد 5 دقائق من صافرة بداية الشوط الأول، قبل أن يتمكن من إدراك التعادل بفضل ركلة جزاء نفذها بنجاح البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد لمسة يد على المدافع أليكس سواريس (69).

وظهر رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بصورة ضعيفة وافتقدوا للدقة، وسقطوا في فخ التعادل للمرة الثانية في ثلاث مباريات، بعدما كانوا اكتفوا بالتعادل بالنتيجة ذاتها أمام ريال مايوركا افتتاحا والفوز على بلد الوليد 3-0 في المرحلة الثانية.

وبات ريال يحتل المركز الرابع في الترتيب برصيد 5 نقاط متأخرا بفارق 4 عن الغريم التقليدي برشلونة المتصدر بالعلامة الكاملة مع 9 نقاط من 3 انتصارات بفارق نقطتين عن فياريال الثاني.

ومرة جديدة تحرك الوافد الجديد من باريس سان جرمان المهاجم مبابي كثيرا ولكن من دون هز الشباك في الدوري، حيث ما زال عليه الانتظار لافتتاح رصيده على وقع الانتقادات من الصحافة الإسبانية بسبب صيامه عن التسجيل.

سجل مبابي باكورة أهدافه بقميص النادي الملكي أمام أتالانتا الإيطالي 2-0 في الفوز بالكأس السوبر الاوروبية. وافتقد ريال لجهود لاعب وسطه الإنجليزي جود بيلينغهام المصاب، في حين لم يتمكن حتى الآن من إيجاد البديل المناسب لعبقري الوسط الألماني توني كروس المعتزل، فغاب التجانس بين صفوفه وترك مساحات كبيرة في خطوطه لتحركات الفريق المضيف.

وتبدل حال ريال مع دخول البرازيلي رودريغو في الشوط الثاني، فنشط خط الهجوم ونجح في إدراك التعادل بعد لمسة يد على سواريس وركلة جزاء لفينيسيوس جونيور افتتح بفضلها باكورة أهدافه هذا الموسم.