فانتازي.. من هو أفضل كابتن للجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يحلل خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي إحصائيات عدد من اللاعبين من أجل الوصول إلى أفضلهم ووضعه قائدا للجولة الثالثة من البريميرليج.

ويتصدر كول بالمر (10.5 مليون جنيه إسترليني) وإيرلينج هالاند (15.1 مليون جنيه إسترليني) مجموعة من المرشحين البارزين لقيادة الفريق والذين لديهم مباريات جيدة للغاية في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق كلاهما 17 نقطة في الجولة السابقة، حيث سجل بالمر هدفًا وثلاث تمريرات حاسمة في فوز تشيلسي 6-2 على ولفرهامبتون، بعد 24 ساعة فقط من ثلاثية هالاند في فوز مانشستر سيتي 4-1 على إيبسويتش تاون.

ويلعب بالمر على أرضه ضد فريق كريستال بالاس الذي عانى في الدفاع منذ انتقال يواكيم أندرسن (4.5 مليون جنيه إسترليني) إلى فولهام.

وفي غضون ذلك، يتمتع هالاند بسجل مثالي ضد مضيفه وست هام يونايتد، حيث سجل في كل من زياراته إلى ملعب لندن، بإجمالي ثلاثة أهداف و19 نقطة.

وكما استمتع بوياكو ساكا لاعب أرسنال (10 مليون جنيه إسترليني) ومحمد صلاح لاعب ليفربول (12.6 مليون جنيه إسترليني) ببدايات قوية لموسم2024/25، شارك كلاهما في ثلاثة أهداف، سجل ساكا هدفًا وصنع اثنين، بينما سجل صلاح هدفين وصنع واحدًا.

ولدى ساكا مباراة أفضل من الاثنين لتقديم بديل لبالمر وهالاند، فهو على أرضه ضد برايتون، بينما يزور صلاح مانشستر يونايتد.

وهناك أيضًا أولي واتكينز (9 مليون جنيه إسترليني) الذي يسافر إلى ليستر سيتي، حيث سبق له تحقيق متوسط 12 نقطة في المباراة الواحدة خلال زياراته للأندية الثلاثة الصاعدة في الموسم الماضي.

وتسلط الإحصائيات الضوء على التهديد التهديفي الذي لا مثيل له من قبل هالاند بين منافسيه المتميزين.

ويتفوق صلاح على هالاند في عدد التسديدات الخطيرة، حيث سدد تسع كرات وثماني تسديدات داخل منطقة الجزاء، وهما الأفضل في التحليل، حيث يركز النرويجي بوضوح على تسجيل الأهداف فقطـ وفشل في تقديم تمريرة حاسمة واحدة حتى الآن.

من هو أفضل لاعب من حيث التهديد الهجومي؟

أداء بالمر وساكا الشامل هو الأفضل بين اللاعبين، حيث يحتل نجم تشيلسي المركز الثاني في الإحصائيات بتسديداته السبع وتمريراته الست المفتاحية، وعلى الرغم من تسديده لكرتين فقط من داخل منطقة الجزاء، إلا أنه يتأخر بفارق تمريرة واحدة فقط عن هالاند وصلاح في عدد الفرص المحققة.

ويتصدر ساكا الإحصائية بسبع تمريرات مفتاحية، في حين أن تسديداته الخمس داخل منطقة الجزاء أكثر من ضعف إجمالي تسديدات بالمر.

إذن من هو أفضل كابتن للجولة الثالثة؟

ليس هناك فارق كبير بين بالمر وهالاند ولن يكون هناك مفاجأة إذا حقق كلاهما مكاسب ضخمة أخرى في هذا الأسبوع، إن الإمكانات الشاملة التي يتمتع بها الأول تمنحه الأفضلية، مع افتقار منافسه لاعب مانشستر سيتي للتمريرات.

وعلى الرغم من أن إحصائيات صلاح مشجعة أيضا، إلا أن زيارته إلى أولد ترافورد كافية للبحث عن قائد آخر، مما يجعل ساكا الخيار الأفضل بعد بالمر وهالاند، في حين أن أرقام ليستر سيتي الدفاعية الضعيفة تزيد أيضًا من جاذبية واتكينز.

لمشاهدة نصائح الجولة الثالثة شاهد الفيديو التالي: