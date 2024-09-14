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"أول لاعب في التاريخ".. هالاند يحقق رقما قياسيا تاريخيا في الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل هالاند ثنائية في فوز مانشستر سيتي على برينتفورد بالجولة الرابعة من الممتاز.

وواصل ماكينة الأهداف النرويجية تحطيم الأرقام القياسية التاريخية في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي.

وأصبح هالاند أول لاعب في التاريخ يسجل 9 أهداف خلال أول 4 مباريات في البريميرليج، ليكسر رقم واين روني الذي كان يمتلك 8 أهداف في موسم 2011/12.

ويمتلك إيرلينج هالاند 9 أهداف في رصيده أكثر من أي فريق في الدوري الإنجليزي موسم 2024/25 حتى الآن، وبفارق هدفين عن أقرب منافسيه.

الجدير بالذكر أن هالاند انضم إلى مانشستر سيتي في موسم 2022/23 قادما من بوروسيا دورتموند، في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون دولار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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