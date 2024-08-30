كل ما تريد معرفته عن الجولة الثالثة من فانتازي الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تنطلق الجولة الثالثة من فانتازي الدوري الإنجليزي غدا السبت، ويسعى المدربون لوضع آخر اللمسات على التشكيل من أجل الوصول إلى الشكل الأمثل لتحقيق أعلى النقاط خلال الجولة.

وتغلق نافذة انتقالات الجولة الثالثة من فانتازي الدوري الإنجليزي غدا السبت في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

ولمساعدتكم نعرض لكم عدد من الموضوعات، يمكنكم الإطلاع عليها قبل انطلاق الجولة الثانية:

فانتازي.. أفضل 11 لاعبا للجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا للجولة الثالثة، يمكنهم التألق والمساهمة في الأهداف وتحقيق الكثير من النقاط.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أفضل 5 لاعبين للجولة الثالثة من فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 5 لاعبين يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من النقاط في الجولة الثالثة من البريميرليج.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. من هو أفضل كابتن للجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي؟

يحلل خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي إحصائيات عدد من اللاعبين من أجل الوصول إلى أفضلهم ووضعه قائدا للجولة الثالثة من البريميرليج.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أبرز ما يهمك في الجولة الثالثة من فانتازي الدوري الإنجليزي (فيديو)

يضع مدربو فانتازي الدوري الإنجليزي الرتوش الأخيرة من أجل دخول الجولة الثالثة بأفضل شكل ممكن، واحتلال مراكز متقدمة في الدوريات العامة والخاصة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي يعلن سعر كييزا لاعب ليفربول الجديد قبل الجولة الثالثة

انضم الجناح الإيطالي، فيديريكو كييزا، إلى الدوري الإنجليزي من بوابة ليفربول قادما من يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. انخفاض سعر 13 لاعبا قبل الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي

شهد اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس، انخفاض سعر 13 لاعبا في فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات الماضية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لمشاهدة نصائح الجولة الثالثة شاهد الفيديو التالي: