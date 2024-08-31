الدوريات الخمسة الكبرى.. جدول مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني :

تقام اليوم السبت الموافق 31 أغسطس، العديد من المباريات القوية، حيث تبدأ الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد اليوم إقامة 24 مباراة في الدوريات الخمسة الكبرى، إنجليزي وإسباني وفرنسي، بالإضافة إلى الإيطالي والألماني.

مواعيد مباريات السبت والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي:

ـ أرسنال ضد برايتون الساعة 6:30 مساء ـ beIN SPORTS 1

ـ برينتفورد ضد ساوثامبتون الساعة 5 مساء ـbeIN SPORTS 2

ـ إيبسويتش تاون ضد فولهام الساعة 5 مساء ـ beIN SPORTS 9

ـ ايفرتون ضد بورنموث الساعة 5 مساء ـ beIN SPORTS 2

ـ ليستر سيتي ضد أستون فيلا الساعة 5 مساء ـ beIN SPORTS 1

ـ نوتنجهام فورست ضد ولفرهامبتون الساعة 5 مساء ـ beIN SPORTS XTRA 3

ـ وست هام ضد مانشستر سيتي الساعة 7:30 مساء ـ beIN SPORTS 1

الدوري الإسباني:

ـ برشلونة ضد بلد الوليد الساعة 6 مساءً ـ beIN SPORTS 3

ـ أتلتيك بلباو ضد اتلتيكو مدريد الساعة 8 مساءً ـ beIN SPORTS 3

ـ اسبانيول ضد مايوركا الساعة 10:30 مساء ـ beIN SPORTS 6

ـ فالنسيا ضد فياريال الساعة 10:30 مساء ـ beIN SPORTS 1

الدوري الألماني:

ـ شتوتجارت ضد ماينز الساعة 4:30 عصراً ـ beIN SPORTS 5

ـ فيردر بريمن ضد بروسيا دورتموند الساعة 4:30 عصراً ـ لا يوجد في جدول البث

ـ بوخوم ضد مونشنجلادباخ الساعة 4:30 عصراً ـ لا يوجد في جدول البث

ـ فرانكفورت ضد هوفنهايم الساعة 4:30 عصراً ـ لا يوجد في جدول البث

ـ هولشتاين كيل ضد فولفسبورج الساعة 4:30 عصراً ـ لا يوجد في جدول البث

ـ باير ليفركوزن ضج لايبزيج الساعة 7:30 مساءً ـ beIN SPORTS 5

الدوري الفرنسي:

ـ بريست ضد سانت اتيان الساعة 6 مساء ـ beIN SPORTS 4

ـ مونبيلية ضد نانت الساعة 8 مساء ـ beIN SPORTS 9

ـ تولوز ضد مارسيليا الساعة 10 مساءً ـ beIN SPORTS 4

الدوري الإيطالي:

ـ بولونيا ضد إمبولي الساعة 7:30 مساءً ـ ssc

ـ ليتشي ضد كالياري الساعة 7:30 مساء ـ ssc

ـ لاتسيو ضد ميلان الساعة 9:45 مساءً ـ ssc

ـ نابولي ضد بارما الساعة 9:45 مساء ـ ssc