شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت city Festival مستمرة.. حكيم ونيكول سابا ورامي جمال يشعلون حفل سيتي كلوب كفر الشيخ بحضور 40 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

تواصلت مفاجآت city Festival المدوية لصيف 2024، وشهد نادي سيتي كلوب كفر الشيخ خامس حفلات city Festival التى تنظمها شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضى برئاسة المهندس سيف الوزيرى، ومجموعة أندية سيتى كلوب برئاسة الدكتور مصطفى عزام بمختلف محافظات مصر، بمشاركة النجوم حكيم ونيكول سابا ورامي جمال.

أقيم الحفل وسط حضور 40 ألفا من الأعضاء والأسر الذين تفاعلوا مع فقرات الحفل، في أجواء احتفالية مبهجة ورائعة، وأبدوا إعجابهم الشديد بتنظيم الحفل وفقراته المتنوعة، وكذلك التنوع فى المطربين والنجوم الذين أحيوا الحفل.



نيكول سابا



حفل سيتى كلوب



حكيم



حكيم



رامى جمال



نيكول سابا فى الحفل

حضور الحفل كان مجانيًا لجميع أعضاء أندية سيتى كلوب بمختلف المحافظات، وقبل بدء الحفل نظمت إدارة أندية سيتى كلوب يوما ترفيهيا لأعضاء سيتى كلوب كفر الشيخ، تضمن موسيقى وألعاب ومسابقات وتوزيع الهدايا على الأطفال والفائزين من الأعضاء.

ويعتبر حفل سيتى كلوب كفر الشيخ خامس الحفلات التي تنظمها أندية سيتي كلوب المنتشرة بجميع المحافظات هذا الصيف في مختلف الفروع، وكانت البداية بحفل غنائى ضخم في سيتى كلوب الشروق، أحياه المطرب السوبر الستار أحمد سعد والنجمة روبي، ثم حفل سيتى كلوب بنها بمشاركة السوبر ستار هيثم شاكر ونجم الأغنية الشعبية حسن شاكوش والحكمدار عبد الباسط حمودة، ثم حفل سيتى كلوب شبين الكوم بمشاركة النجوم أحمد ومحمد عدوية ورامى جمال ورضا البحراوى، وحفل سيتي كلوب طنطا بحضور النجمين رامي صبري وبوسي.

وتسعى أندية سيتى كلوب لخروج حفلات City festival بصورة مشرفة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لنيل رضا وإعجاب الأعضاء والحاضرين بالتنظيم وفق اجراءات احترازية وأمنية عالية، ما يعكس حرص أندية سيتى كلوب على خروج الحفل بأفضل صورة ممكنة، واهتمامهم بالأعضاء وأمنهم وسلامتهم بشكل كبير.

وأحيا حفلات سيتي كلوب التي أقيمت في الصيف الماضي كوكبة من ألمع النجوم مثل أحمد سعد ودياب وعمر كمال، في أندية سيتي كلوب طنطا، بنها، شبين الكوم وغيرها.