شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة تشارك فى معرض لوجوس بحضور البابا تواضروس الثانى والان مع تفاصيل الخبر

شاركت وزارة الشباب والرياضة فى فعاليات معرض لوجوس، على هامش ملتقى لوجوس الرابع لشباب إيبارشيات الكرازة المرقسية داخل مصر، والذي ضم عارضين ممثلين لـ 26 مؤسسة وهيئة كنسية وعامة فى مجالات مختلفة، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وجاءت مشاركة وزارة الشباب والرياضة بجناح خاص، حيث تم استعراض أنشطة الوزارة في تمكين الشباب اقتصادياً وسياسياً.

وأكد الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، اهتمام الوزارة بالشراكة الدائمة مع كافة الجهات التي تخدم الشباب، موضحاً أن الوزارة تمتلك العديد من المبادرات الشبابية والبرامج المختلفة المرتبطة بتأهيل الشباب لسوق العمل واستغلال وتطوير مهاراتهم علي أكمل وجه، تفتح أبوابها لمختلف مشاريعها الشبابية والرياضية في مختلف المجالات الأخرى أمام جميع الشباب لتعزيز وتنمية شعورهم بالمسؤولية المجتمعية.

وتحتضن ملتقيات لوجوس للشباب منذ بدايتها عام 2018، شباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من جميع الإيبارشيات من خارج وداخل مصر. تحت شعار "العودة إلى الجذور" للشباب من خارج مصر بينما تحمل ملتقيات شباب الداخل شعار "التمتع بالجذور".



وزارة الشباب والرياضة تشارك بمعرض لوجوس





البابا تواضروس الثاني فى معرض لوجوس



معرض لوجوس



معرض لوجوس بحضور البابا تواضروس الثاني