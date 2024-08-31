شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لـ"الخليج 365": محمد عواد وافق على طلبات النادى وجدد عقده والان مع تفاصيل الخبر

أكد حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على ملف الكرة، أن محمد عواد حارس الفريق وافق على طلباتهم المادية وجدد عقده لمدة 3 مواسم.

وقال حسين السيد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الحارس محمد عواد أبدى مرونة كبيرة في تجديد عقده، موضحاً أن الحارس وقع على عقود التجديد لمدة 3 مواسم.

على صعيد مختلف، يواجه الزمالك نظيره الأنصار السعودى ودياً فى السادسة مساء اليوم السبت على ملعب فندق الإقامة الذى يتواجد فيه بعثة النادى الأبيض، بالمعسكر المغلق المقام حالياً في الإسكندرية، استعدادا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويرغب البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، فى تجهيز لاعبيه للموسم الجديد والاطمئنان على المستوى الفني والبدنى لديهم، من خلال خوض مجموعة من المباريات الودية، وتكثيف الأحمال التدريبية لهم.

وأجرى الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، تعديلاً على ترتيب المباريات الودية التي سيخوضها الفريق في معسكر الإعداد الذى انطلق الجمعة الماضية بالإسكندرية، ويستمر حتى يوم 7 سبتمبر المقبل.

وقرر الجهاز الفني بدء المباريات الودية بمواجهة فريق الأنصار السعودي يوم السبت المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري في تمام السادسة مساءً على ملعب فندق الإقامة، على أن يخوض الفريق مباراته الودية الثانية أمام الشعلة السعودي يوم 3 سبتمبر المقبل، ويختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة الشرطة العراقي يوم 7 سبتمبر.

وكان الزمالك استأنف تدريباته الأربعاءالماضى على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز وجهازه المعاون استعداداً للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.