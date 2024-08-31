شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع بن رمضان.. الراتب والوكيل يهددان الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

تواجه صفقة النادي الأهلي مع محمد بن رمضان ، لاعب وسط نادي فرينكفاروزي المجري، صعوبات كثيرة خلال الساعات الأخيرة بسبب عدة مشاكل، في مقدمتها الخلاف المالي مع اللاعب ووكيل أعماله بخلاف النادي المجري، فضلاً عن أزمة اللاعب الأجنبي الذى سيتم الاستغناء عنه من أجل قيد بن رمضان.

ورغم أن الأهلي يرغب فى ضم بن رمضان كونه يمتلك قدرات فنية عالية، إلا أن المطالب المالية للاعب ووكيل أعماله والنادي المجري تسببت فى تجميد الصفقة، وربما تكون سبباً في فشلها بشكل نهائي، حال عدم تراجع اللاعب عن بعض شروطه المالية.

بن رمضان طلب راتبا كبيرا للغاية (تخطى مليون و600 ألف دولار سنوياً)، وهو لا يتناسب مع خزينة الأهلي، بجانب رغبة وكيله فى الحصول على نسبة كبيرة وراء الصفقة (أكثر من 600 ألف دولار)، كما أن النادي المجري طلب مليونين و500 ألف دولار للتنازل عن اللاعب.

أزمات صفقة بن رمضان لم تقتصر عند الأمور المالية، بل إن هناك مشكلة أخرى خاصة بها، فالأهلي مُطالب بالاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب من أجل قيد بن رمضان حال ضمّه، وتحديداً التونسي علي معلول، أو الجنوب أفريقي بيرسي تاو.

رغبة الأهلي في الاستغناء عن معلول أو تاو _ حال ضم بن رمضان_ ستواجه أزمة أيضاً لأن النادي سيكون مُطالباً بمنح معلول أو بيرسي تاو قيمة عقد كل منهما كاملاً، لو طلب من أحدهما الرحيل حالياً، بل إن الفريق سيخسر كثيراً على الصعيد الفني حال رحيل بيرسي تاو تحديداً بعد إعارة أحمد عبد القادر إلى نادي قطر القطري وإصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي حيث بإمكانهما تعويض اللاعب الجنوب أفريقي إلى حد ما.

ورغم كل هذه الصعوبات إلا أن باب مفاوضات الأهلي مع بن رمضان لم يُغلق تماماً فقد تحدث تنازلات من اللاعب ووكيله بشكل يُنهي الصفقة لصالح القلعة الحمراء، لكن الأمر صعب حتى الآن، خاصة أن اللاعب التونسي يؤكد لإدارة الأهلي أنه يمتلك عرضاً سعودياً بـ 2 مليون دولار سنوياً ويُطالب بمنحه راتبا قريبا من هذا المبلغ.

إدارة الإهلي ترى أن اقترابها من حسم صفقة عمر الساعي لاعب وسط الإسماعيلي قد يكون حلا جيدا لتدعيم وسط الفريق بعد إعارة المالي آليو ديانج لنادي الخلود السعودي، لذا يدرس مسئولو النادي إغلاق ملف بن رمضان إذا رفض اللاعب ووكيله التراجع عن طلباتهم المالية.

من ناحية أخرى، يعود السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي غداً، الأثنين، إلى القاهرة لقيادة تدريبات الفريق بعد انتهاء إجازته التي حصل عليها عقب تتويج الفريق ببطولة الدوري ، وترك كولر قيادة الأهلي مساعده سامي قمصان في آخر ثلاث مباريات بالدوري بعدما ضمن الفريق حسم لقب الدوري بالفوز على سموحة يوم 8 أغسطس الماضي.

وسافر كولر برفقة مساعديه الأجانب لقضاء الإجازة السنوية خاصة بعدما قرر الأهلي الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس مصر لرغبة النادي في إراحة لاعبيه بعد موسم طويل وشاق ، ومن المقرر أن يبدأ الأهلي الاستعداد للموسم الجديد غداً وسيتدرب الفريق بدون اللاعبين الدوليين بسبب الأجندة الدولية.

ويستعد الأهلي لخوض ارتباطات قوية الفترة المقبلة محلياً وأفريقيا يستهلها بمواجهة جورماهيا الكيني منتصف سبتمبر الجاري ، في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها ، ثم يخوض المارد الأحمر مواجهة قوية أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري بالسعودية في بطولة السوبر الأفريقي.

وبدأ مسئولو النادي الأهلي الترتيب لرحلة كينيا لمواجهة جورماهيا ، ويقوم الجهاز الإداري للنادي حالياً بإنهاء إجراءات السفر إلى كينيا ، وتلقت إدارة الأهلي تأكيدات من نظراؤهم في نادي جورماهيا بأن مباراة الفريقين بذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ستُقام في كينيا ، وشددت إدارة جورماهيا على أنها تمتلك ما يؤهلها لاستضافة الأهلي ، وتقام مباراة الذهاب بين بطلا مصر وكينيا أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر خارج القاهرة على أن تُقام مباراة العودة بالقاهرة أحد أيام 20 أو 21 أو 22 الشهر ذاته.