بطولة إنكلترا: أرسنال يضمّ سترلينغ من تشلسي على سبيل الإعارة

الرياص - اسماء السيد - مانشستر (المملكة المتحدة) : عزّز نادي أرسنال الطامح لإحراز لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم للمرة الاولى منذ عام 2004 صفوفه برحيم سترلينغ قادما من الجار اللندني تشلسي على سبيل الإعارة.

وخسر سترلينغ الذي تعاقد معه تشلسي مقابل 50 مليون جينه استرليني من مانشستر سيتي قبل عامين مكانه في تشكيلة المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا وكان مطالبا بإيجاد فريق جديد.

ويمنح إبن الـ 29 عاما خيارا هجوميا إضافيا للمدرب الإسباني ميكيل أرتيتا الذي سبق أن عمل معه في مانشستر سيتي عندما كان الأخير مساعدا للإسباني بيب غوارديولا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن سترلينغ قوله بعد إتمام انتقاله على سبيل الإعارة "عند النظر إلى كل شيء، أشعر وكأن هذا يناسبني بشكل مثالي، وأنا سعيد للغاية لأننا نجحنا في إتمام الأمر".

في المقابل، لقيت محاولات تشلسي لضمّ مهاجم نابولي الإيطالي النيجيري فيكتور اوسيمهن الفشل.

وتعاقد أرسنال أيضا مع حارس المرمى البرازيلي نيتو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من بورنموث.

وسيكون إبن الـ 35 عاما بديلا للحارس الأساسي الإسباني دافيد رايا، بعد سماح أرسنال لحارسه الثاني الدولي الإنكليزي آرون رامسدايل بالالتحاق بساوثمبتون.