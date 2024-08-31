أشرف داري: تمنيت مزاملة أبو تريكة وجمعة.. وأتذكر جيدا أغنية جمهور الأهلي ضد الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد القرش:

تحدث لاعب الأهلي الجديد، أشرف داري، عن أمينه عندما كان صغيرا، وكيف كانت مواجهة المارد الأحمر وجمهوره عندما كان لاعب في فريق الوداد المغربي.

وقال أشرف في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: ""جئت لكي أكون جزءًا من هذا النادى العريق، وأرغب في الحصول على كل البطولات خصوصا أن الفريق يمتلك حاليا جيلًا قادرا على تحقيق تطلعات الجماهير".

وأضاف: "المنافسة بين اللاعبين في الأهلي مهمة وتصب في مصلحة الفريق، وأعلم مدى صعوبتها والأهم بالنسبة لي أن يبقى الفريق دائما في القمة".

وعن مواجهاته السابقة أمام جمهور الأهلي قال: جماهير الأهلي تهز الجبال ولها مفعول السحر في كل البطولات التي يحققها الفريق، وبالطبع أتذكر هتاف "تالتة شمال.. بتهز جبال"، ودائما ما تمنيت مزاملة محمد أبو تريكة ووائل جمعة نجمي الأهلي السابقين".

واختتم داري: "أتمنى أن أسير على نفس درب نجم الأهلي الكبير وائل جمعة وأن أحمل نفس لقبة (الصخرة)، وهذه مسؤولية كبيرة على عاتقي وتدفعني لبذل أقصى الجهد، وأتمنى التوفيق وأن أكون على قدر هذه الثقة".

الجدير بالذكر أن أشرف داري سبق له أن لعب مع نادي الوداد، قبل خوض رحلة الاحتراف في الدوري الفرنسي من بوابة بريست.

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