ليفربول ضد اليونايتد.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:
تقام العديد من المباريات المهمة في مختلف دوريات العالم اليوم الأحد الموافق 1 سبتمبر.
ويلتقي ليفربول بنظيره مانشستر يونايتد في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بينما يواجه ريال مدريد منافسة ريال بيتيس.
مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي:
ـ نيوكاسل ضد توتنهام هوتسبر الساعة 3:30 عصراً ـ بي إن سبورت 1
ـ تشيلسي ضد كريستال بالاس الساعة 3:30 عصراً ـ بى إن سبورت 2
ـ مانشستر يونايتد ضد ليفربول الساعة 6 مساء ـ بى إن سبورت 1
ـ ألافيس ضد لاس بالماس الساعة 6 مساء ـ بى إن سبورت 2
ـ أوساسونا ضد سيلتا فيجو الساعة 6 مساء ـ بى إن سبورت 2
ـ اشبيلية ضد جيرونا الساعة 8 مساء ـ بى إن سبورت 4
ـ خيتافي ضد ريال سوسيداد الساعة 8:15 مساء ـ بى إن سبورت 2
ـ ريال مدريد ضد ريال بيتيس الساعة 10:30 مساء ـ بى إن سبورت 3
الدوري الفرنسي:
ـ موناكو ضد لانس الساعة 4 عصراً ـ بى إن سبورت 4
ـ ريمس ضد رين الساعة 6 مساء ـ لا يوجد في جدول البث
ـ لوهافر ضد اوكسير الساعة 6 مساء ـ لا يوجد في جدول البث
ـ أنجيه ضد نيس الساعة 6 مساءً ـ لا يوجد في جدول البث
ـ ليل ضد باريس سان جيرمان الساعة 9:45 مساء ـ بى إن سبورت 1
الدوري الألماني:
ـ هايدنهايم ضد أوجسبورج الساعة 4:30 عصراً ـ لا يوجد فى جدول البث
ـ بايرن ميونخ ضد فرايبورج الساعة 6:30 مساء ـ بى إن سبورت 5
ـ جنوى ضد هيلاس فيرونا الساعة 7:30 مساء ـ ssc
ـ فيورنتينا ضد مونزا الساعة 7:30 مساء ـ ssc
ـ يوفنتوس ضد روما الساعة 9:45 مساء ـ ssc
ـ أودينيزي ضد كومو الساعة 9:45 مساء ـ ssc