ليفربول ضد اليونايتد.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

تقام العديد من المباريات المهمة في مختلف دوريات العالم اليوم الأحد الموافق 1 سبتمبر.

ويلتقي ليفربول بنظيره مانشستر يونايتد في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بينما يواجه ريال مدريد منافسة ريال بيتيس.

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي:

ـ نيوكاسل ضد توتنهام هوتسبر الساعة 3:30 عصراً ـ بي إن سبورت 1

ـ تشيلسي ضد كريستال بالاس الساعة 3:30 عصراً ـ بى إن سبورت 2

ـ مانشستر يونايتد ضد ليفربول الساعة 6 مساء ـ بى إن سبورت 1

الدوري الإسباني:

ـ ألافيس ضد لاس بالماس الساعة 6 مساء ـ بى إن سبورت 2

ـ أوساسونا ضد سيلتا فيجو الساعة 6 مساء ـ بى إن سبورت 2

ـ اشبيلية ضد جيرونا الساعة 8 مساء ـ بى إن سبورت 4

ـ خيتافي ضد ريال سوسيداد الساعة 8:15 مساء ـ بى إن سبورت 2

ـ ريال مدريد ضد ريال بيتيس الساعة 10:30 مساء ـ بى إن سبورت 3

الدوري الفرنسي:

ـ موناكو ضد لانس الساعة 4 عصراً ـ بى إن سبورت 4

ـ ريمس ضد رين الساعة 6 مساء ـ لا يوجد في جدول البث

ـ لوهافر ضد اوكسير الساعة 6 مساء ـ لا يوجد في جدول البث

ـ أنجيه ضد نيس الساعة 6 مساءً ـ لا يوجد في جدول البث

ـ ليل ضد باريس سان جيرمان الساعة 9:45 مساء ـ بى إن سبورت 1

الدوري الألماني:

ـ هايدنهايم ضد أوجسبورج الساعة 4:30 عصراً ـ لا يوجد فى جدول البث

ـ بايرن ميونخ ضد فرايبورج الساعة 6:30 مساء ـ بى إن سبورت 5

الدوري الإيطالي:

ـ جنوى ضد هيلاس فيرونا الساعة 7:30 مساء ـ ssc

ـ فيورنتينا ضد مونزا الساعة 7:30 مساء ـ ssc

ـ يوفنتوس ضد روما الساعة 9:45 مساء ـ ssc

ـ أودينيزي ضد كومو الساعة 9:45 مساء ـ ssc