شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجمد مهام عبد الواحد السيد بسبب مشادة مع أحمد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تجميد عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي وايقاف عن مهام عمله، بسبب حدوث مشادة مع أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة.

وأبلغت إدارة الزمالك عبد الواحد السيد بعدم التواجد في معسكر الفريق المقام حاليا في الإسكندرية لحين البت في مصيره مع الفريق بعد مشادته مع عضو مجلس الإدارة.

وطرح المجلس بعض الأسماء لخلافة عبد الواحد السيد في حال الاستمرار على رحيله، وجاء طارق السيد ومحمد أبو العلا ضمن أبرز الأسماء المرشحة لتولي المنصب.