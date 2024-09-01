شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعود للتدريبات بعد انتهاء الراحة استعدادا للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يعود فريق الكرة الأول بالنادي المصري، بقيادة علي ماهر، لاستئناف تدريباته اليوم، الأحد، بمعسكر القاهرة، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق عقب وداع كأس مصر أمام بيراميدز من نصف النهائي.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الهلال الليبي في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وحددت إدارة نادي الهلال الليبي الساعة السابعة مساءً - الثامنة بتوقيت القاهرة- يوم الخامس عشر من سبتمبر الجاري موعدًا لانطلاق مباراته أمام ضيفه فريق المصري وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وتقام المباراة على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية، وهو الملعب المغطى بالنجيل الصناعي، ويتسع لنحو 11 ألف متفرج.

وفاز فريق الهلال الليبي على ضيفه فريق كيتارا الأوغندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي الأول من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

بتلك النتيجة صعد الهلال الليبي للدور التمهيدي الثاني لملاقاة فريق المصري بعدما نجح في تكرار فوزه على نظيره الأوغندي بنفس النتيجة في مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسبوع على الملعب ذاته.