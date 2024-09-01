شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إبراهيم عادل: خيتافي عرض 4 ملايين يورو.. وبيراميدز حاول فرض وكيل آخر والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد عباس وكيل أعمال إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، أنه تم عرض اللاعب على خيتافي الإسباني والنادي قدم بالفعل عرضا رسميا لضمه.

وقال عباس خلال تصريحات تلفزيونية : "خيتافي ارسل عرض رسمي بالفعل إلى بيراميدز للتعاقد مع إبراهيم عادل بمبلغ 4 ملايين يورو، والاستعارة كانت قيمتها 650 ألف يورو".

وتابع: "بيراميدز ارسل وكيل لاعبين لا نعرفه مع إبراهيم عادل لانهاء صفقة خيتافي، ليغلق بعدها النادي الإسباني المفاوضات بسبب دخول وكيل ثالث من طرف بيراميدز". مضيفا "إبراهيم عادل في حالة نفسية سيئة بسبب فشل الإنتقال، وكان يتواجد في إسبانيا أملا في الانضمام للفريق بصحبة عمر ناجي الذي تسبب في فشل المفاوضات".

وأتم: "عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي كان على رادار نادي خيتافي أيضا، وأحد الأندية بالدوري الفرنسي كان يرغب في التعاقد مع عمر الساعي".