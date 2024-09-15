شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يواصل تحضيراته للموسم الجديد متسلحا بالصفقات الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

واصل فريق الاتحاد السكندري تدجريباته الجماعية على ملعب النادي بمنطقة سموحة، استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد، في إطار الاستعداد القوي لخوض منافسات الموسم القادم والظهور بمستوى قوي لزعيم الثغر.

وشهدت التدريبات ظهور الصفقات الجديدة التي أبرمها زعيم الثغر في الميركاتو الصيفي الحالي لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

واتفق الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري على خوض مباراة ودية أمام فريق دلفي يوم الخميس المقبل، ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد، ورفع اللياقة البدنية للاعبين.

ويرغب الجهاز الفني بقيادة بابا فاسيليلو في خوض عدد كبير من المباريات الودية من أجل تجهيز لاعبيه فنيا وزيادة الانسجام بين اللاعبين القدامى والصفقات الجديدة، والتعود على أسلوب لعب المدرب القبرصي وفلسفته التدريبية.

وكان الاتحاد السكندري قد أبرم 12 صفقة خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد إعلان التعاقد مع كل من حامد الجابري ومروان داوود وعمرو جمعة وأحمد الشيمي وهشام عادل وأحمد أيمن وإسلام سمير وعبد الرحمن خالد جبنة ومحمود متولي وفادي فريد .



الاتحاد



الديب



بابا فاسيليو



جبنة



عبد الرحمن جبنة



عبد الله بكري



كريم يحيى



متولي



مران الاتحاد