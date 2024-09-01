شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وكاب فيردي فى تصفيات أمم أفريقيا 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يستعد المنتخب الوطني ، تحت قيادة حسام حسن، لانطلاق رحلة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم المقرر إقامتها بالمغرب 2025، وذلك عندما يلتقي مع كاب فيردي، ثم بتسوانا خلال الأيام القليلة المقبلة.

مجموعة مصر

يقع المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة والتي تضم معه منتخبات: كاب فيردي، بتسوانا وموريتانيا.

مباراة مصر وكاب فيردى "الرأس الأخضر" تقام يوم 6 سبتمبر باستاد القاهرة، ثم بتسوانا على ملعب الأخير 10 سبتمبر المقبل فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات.

موعد مباراة مصر وكاب فيرديقائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

وتضم قائمة المنتخب كلا من: محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا (من الأهلي) ومحمد صلاح قائد فريق ليفربول الانجليزى والمنتخب ومحمد الننى لاعب الجزيرة الإماراتى ومحمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق طرابزون سبور التركي وعمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي وحمدى فتحى لاعب الوكرة القطرى وأحمد حجازى مدافع نيوم السعودى ، وثلاثي الزمالك ، أحمد سيد "زيزو" ومحمد شحاتة وناصر ماهر.

موعد انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر

وينضم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي إلى معسكر منتخب مصر المقبل في الثالث من شهر سبتمبر الجاري، استعدادا لخوض مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا المقرر لهما 6 و10 سبتمبر في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمم إفريقيا ، حيث يرتبط صلاح بمباراة يوم 1 سبتمبر في الدوري الإنجليزي.