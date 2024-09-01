لحظة بلحظة.. تشيلسي 1 - 0 كريستال بالاس

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة تشيلسي ونظيره كريستال بالاس عصر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ فريق تشيلسي المباراة بتشكيل مكوّن من:

حارس المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو – ويسلي فوفانا – ليفي كولويل – مارك كوكوريا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز – كول بالمر.

خط الهجوم: نوني مادويكي – نيكولاس جاكسون – بيدرو نيتو.

ويدخل تشيلسي المباراة في المركز 13 برصيد 3 نقاط، فيما يحتل كريستال بالاس المركز 18 بدون أي نقطة.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

وتقدم فريق تشيلسي بهدف بعد مرور 25 دقيقة عن طريق لاعبه نيكولاس جاكسون.