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بطولة إنكلترا: فوز مثير لنيوكاس على توتنهام وتعادل مخيّب لتشلسي أمام كريستال بالاس

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الرياص - اسماء السيد - لندن : تغلّب نيوكاسل يونايتد على ضيفه توتنهام 2 1 ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم الأحد.

شهد الشوط الأول أفضلية نسبية لأصحاب الأرض، وتقدموا في النتيجة عبر هارفي بارنز (37)، قبل أن يدرك الضيوف التعادل بعد ضغط كبير منذ بداية الشوط الثاني عن طريق مدافع نيوكاسل دان بورن بالخطأ في مرمى فريقه (56).

وتابع توتنهام ضغطه آملا في خطف الفوز، لكنه اصطدم ببراعة حارس مرمى نيوكاسل نيك بوب، قبل أن يخطف فريقه الفوز على عكس المجريات عن طريق السويدي ألكسندر إسحاق (78).

ورفع نيوكاسل رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد توتنهام عند أربع نقاط عاشرا.

وتعادل تشلسي أمام ضيفه كريستال بالاس 1 1.

تقدم أصحاب الأرض عن طريق العاجي نيكولاس جاكسون (25)، وأدرك الضيوف التعادل عن طريق إيبيريتشي إيزي (54).

ورفع تشلسي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الـ11، فيما حقق كريستال بالاس نقطته الأولى هذا الموسم في المركز الـ16.

ويستضيف لاحقا مانشستر يونايتد نظيره في قمة المرحلة.

وافتُتحت المرحلة السبت بتعادل أرسنال وبرايتون 1 1، وإيبسويتش تاون وليستر سيتي 1 1، ونوتنغهام فوريست وولفرهامبتون 1 1، فيما تغلّب مانشستر سيتي على مضيفه وست هام 3 1 بثلاثية النروجي إرلينغ هالاند.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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