الامارات | الدوري الفرنسي.. لنس يعود بتعادل قاتل من موناكو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض لنس تعادلا قاتلا على مضيفه موناكو 1-1 في مباراة مثيرة ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم الأحد.

وأدرك لنس التعادل عبر البولندي بسيمسواف فرانكوفسكي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء، بعدما كان موناكو افتتح التسجيل بفضل السويسري دينيس زكريا (84).

وكان لنس الطرف الأفضل خلال الشوطين، وصنع العديد من الفرص في الأول أصاب في إحداها القائم الأيسر بتسديدة أدريان توماسون قبل أن يتابعها ويسلي سعيد في العارضة (31).

واعتقد الضيوف انهم سجلوا هدف السبق الذي حمل توقيع ريمي لابو لاسكاري في الدقيقة 79، غير أن الحكم ألغاه بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" بداعي ارتكاب أحد لاعبي الفريق خطأ.

وأحرز زكريا هدف التقدم لموناكو بضربة رأسية إثر ركلة ركنية (84)، وفي ما كان فريقه متوجها نحو الفوز، وأدرك لنس التعادل من ركلة جزاء عبر فرانكوفسكي (90+4).

ورفع الفريقان بهذا التعادل رصيديهما إلى سبع نقاط حيث يتقاسمان المركز الثالث اذ يتعادلا بفارق الأهداف.

وفي مباراة أخرى، عاد نيس المنقوص بالنقاط الثلاث من ميدان أنجيه بعد فوزه عليه 4-1.

سجّل للضيوف البوروندي يوسف ندايشيمييه (6) والجزائري هشام بوداوي (25) والعاجي إيفان غيسان (72 و85)، ولأصحاب الأرض الجزائري حمد العبدلي (67 من ركلة جزاء).

ورفع نيس المنقوص بعد طرد الكندي مويز بومبيتو (65) رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثامن، وبقي أنجيه من دون نقاط في المركز السابع عشر ما قبل الأخير.

وفاز لوهافر على ضيفه أوكسير 3-1، رافعا رصيده إلى ست نقاط ليتقدم للمركز السابع، مقابل ثلاث نقاط لأوكسير الذي مني بخسارته الثانية تواليا بعد سقوطه أمام نانت 0-2 في المرحلة الماضية، ليقبع في المركز الثالث عشر.

سجّل الغاني إيليشا أواسو (23 بالخطأ في مرمى فريقه) والسنغالي راسول ندايي (52) والغيني عبدولاي توريه (90+8 من ركلة جزاء) أهداف لوهافر، وغايتان بيران (17) هدف أوكسير.

وقلب رينس تأخره أمام ضيفه رين بهدف النروجي ليو أوستيغارد (13)، إلى فوز 2-1 بفضل الياباني جونيا إيتو (41) والعاجي عمر دياكيتيه(48).

ورفع رينس الذي يحتل المركز العاشر رصيده إلى أربع نقاط، فيما تجمد رصيد رين عند ثلاث نقاط في المركز الـ11. ويحلّ لاحقا باريس سان جرمان ضيفا ثقيلا على ليل.