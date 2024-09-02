شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بيومى يتلقى 3 عروض للرحيل عن الإسماعيلى فى الانتقالات الحالية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 سبتمبر 2024 11:04 م

تلقى محمد بيومى لاعب وسط النادى الإسماعيلى، 3 عروض للرحيل عن الدراويش فى الانتقالات الصيفية الحالية بعد المستوى المميز الذى ظهر به فى الموسم الماضى.

ويتنافس كل من المصرى البورسعيدى والبنك الأهلى وزد على الظفر بخدمات اللاعب لتدعيم صفوفهم، الذى ينتهى تعاقده مع الإسماعيلى بنهاية الموسم المقبل.

وينتظر الإسماعيلى العروض الرسمية من الأندية الثلاثة من أجل عرض الأمر على إيهاب جلال من أجل اتخاذ القرار سواء بالبيع أو الإبقاء على اللاعب فى الموسم المقبل.

يبدأ فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، الاستعداد للموسم الجديد 15 سبتمبر الجارى ، بعدما منح الجهاز الفنى اللاعبين راحة بعد الخروج من نصف نهائى كأس مصر.

وينتظر مسئولو الإسماعيلى التقرير النهائى لإيهاب جلال عن الموسم الماضى والراحلين والمراكز التى يريد تدعيمها فى الموسم المقبل من أجل توفيرها.