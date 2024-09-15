شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يرغب في ضم محمد بيومى لاعب الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقترب محمد بيومى لاعب فريق الاسماعيلى من الانضمام الى فريق البنك الاهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ويتبقى فقط بعض الاتفاق على بنود التعاقد لاتمام الصفقة.

ويرغب طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الاهلى بدعم الفريق على كافة جميع المراكز وختام الميركاتو الصيفى قبل الاستعدادا للموسم المقبل.

وقرر طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى خوض معسكر مغلق بمدينة برج العرب خلال الفترة من 12 إلى 26 سبتمبر الجارى لإستكمال برنامج الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض فريق البنك الأهلى مجموعة من المباريات التجريبية خلال فترة المعسكر