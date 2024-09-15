شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يخوض مرانه الأساسي قبل مواجهة الهلال الليبي.. والعراقي يؤم اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

اختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة الهلال الليبي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها فى الثامنة مساء غد، الأحد، على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي، وخاض المصري مرانه اليوم على ملعب شهداء بنينا بمدينة بني غازي.

وفي ختام التدريبات قام كريم العراقي ظهير أيمن المصري، بإمامة زملائه والجهاز الفني في أداء الصلاة، في ذات السياق حصلت قناة أون تايم سبورتس على حقوق بث مباراة المصري والهلال الليبي في الكونفدرالية.

وأخطرت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الجهاز الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة محمود جابر، بالموافقة على الوقوف دقيقة حداد - قبل انطلاق مباراة الغد بين الهلال الليبي والمصري - على فقيد الرياضة المصرية إيهاب جلال، وذلك بناء على الطلب المقدم من إدارة المصري خلال الاجتماع الفني للمباراة الذي أقيم ظهر اليوم ببنغازي.

ويترأس بعثة المصري محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري والمشرف على الفريق الأول، فيما تضم البعثة 38 فردًا من بينهم 23 لاعبا هم القوام الأساسي للفريق بالإضافة للجهاز الفني بقيادة علي ماهر وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات.