شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة لحسام حسن مع لاعبي الأهلي والزمالك بعد انضمامهم للمنتخب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني علي الترحيب بلاعبي المنتخب الذين انضموا لمعسكر الفراعنة اليوم استعدادا لخوض لقائي كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمام أفريقيا.



وانضم لمعسكر منتخب مصر اليوم لاعبي الأهلي الثمانية، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، وثلاثي الزمالك أحمد سيد زيزو وناصر ماهر ومحمد شحاتة، ومعهم محمد النني.



وعقد حسام حسن جلسة سريعة مع اللاعبين الذين انضموا لمعسكر الفراعنة اليوم استعدادا لمباراتي كاب فيردي و بوتسوانا والحديث عن أهمية المرحلة المقبلة استعدادا لاستكمال قوام الفراعنة بانضمام محمد صلاح بعد غدا الثلاثاء.



حسام حسن مع لاعبي المنتخب

يخوض المنتخب الوطني لقاء كاب فيردي في تمام الساعة 10:00 مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة ثم يغادر القاهرة لمواجهة بوتسوانا في الجولة الثانية من التصفيات يوم 10 سبتمبر الجاري.



حسام حسن والشناوي



حسام حسن والنني

واختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني قائمة تضم 26 لاعبا لمنتخب مصر وجاءت كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - حمزة علاء، وخط الدفاع: أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد هاني - محمد حمدي شرف - محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: مصطفى محمد - محمد الشامي - أسامة فيصل.