شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى علي بعد خسارة برونزية البارالمبياد: بكيت لضياع حلمى وانتظروا الذهب فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

لم يشاهد أحد بكاء البطلة البارالمبية سلمى على، لاعبة منتخبنا الوطنى للباراتايكوندو عقب خسارتها الميدالية البرونزية أمام بطلة جورجيا، فى منافسات وزن 52 كجم للتصنيف 44 كيلو جرام فى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، إلا وتفاعل معاها، خاصة أن خسارة الميدالية جاءت باحتساب النقطة الذهبية عقب انتهاء المباراة بالتعادل، فلم تتمالك سلمى نفسها من البكاء ولم تصدق ما حدث أن حلمها بإحراز ميدالية ضاع بتلك السهولة.

وأعربت سلمى على، لاعبة المنتخب الوطنى للباراتايكوندو، عن حزنها الشديد على ضياع تلك الميدالية التى كانت قريبة منها للغاية، بل سألت نفسها "يعنى خلاص كده مفيش ميدالية.. خلاص حلمى راح ! "، وحتى الآن مازلت أشعر بالضياع، ولا أريد أن أصدق ما حدث، لكن فى النهاية لا أملك غير أن أقول الحمد لله.

وأضافت لاعبة منتخب مصر أنها تعرضت لظلم تحكيمى واضح، لكنها لن تستسلم، وسوف تعود لتدريباتها سريعا لتخوض تحديات جديدة، والاستعداد والعمل من الآن لتحسين تصنيفها وحصد مزيد من النقاط من أجل حصد الميدالية الذهبية فى دورة الألعاب البارالمبية فى لوس أنجلوس 2028، وليس اقل من الميدالية الذهبية.

وأكدت أنها لن تيأس أبدًا، وستسعى بكل ما أوتيت من قوة لتحقيق حلمها، موضحة أن هذه المشاركة الثانية لها فى الدورات البارالمبية، بعد دورة طوكيو 2020 والحقيقة أن هناك فارقًا كبيرًا فى الاستعدادات للبطولتين، لقد تعبت كثيرًا فى هذه الدورة لحصد ميدالية، لكننى خسرتها فى النهاية.

وتعادلت سلمى على مع الجورجية آنا ياباريتزى، لكن الحكمة قدرت فوز الأخيرة فى منافسات وزن 52 كجم لرياضة الباراتايكوندو، ضمن دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 لتحصد البطلة المصرية المركز الخامس.

وفازت سلمى فى دور الـ16 على الكينية تينسى أوبينيو بنتيجة 3-12 ثم خسرت أمام المنغولية سورينچاف أوليمبيار بنتيجة 5-7 فى ربع النهائى، قبل الفوز على بطلة كازاخستان ميلانا كراسافيتسيفا بنتيجة 8-1 فى منافسات الترضية لوزن 52 كجم.