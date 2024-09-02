شكرا لقرائتكم خبر عن زياد كحيل يصعد لنهائي منافسات السباحة بدورة الألعاب البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 01:06 م

نجح زياد كحيل لاعب منتخب السباحة فى التأهل إلى نهائى بارلمبياد باريس 2024 فى منافسات 100 متر صدر. وفى المقابل احتلت ملك عبد الشافى لاعبة منتخب السباحة المركز الخامس فى تصفيات 100 متر صدر في مجموعتها بمنافسات بارا سباحة بدورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024.

وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك.

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.