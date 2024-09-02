شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يعلن إيقاف قيد مودرن سبورت والبنك الأهلي وعقوبة جديدة للإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، عبر موقعه الرسمي، إيقاف قيد مودرن سبورت والبنك الأهلي لـ3 فترات، كما أعلن الفيفا أيضاً عن عقوبة إيقاف قيد جديدة للنادي الإسماعيلي بتاريخ 31 أغسطس الماضي، وذلك وفقاً للتحديث الأخير الصادر اليوم الاثنين.

وكانت أندية الاسماعيلي، مصر المقاصة، وإيسترن كومباني، تعرضت في وقت سابق لعقوبة إيقاف القيد لـ 3 فترات.



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من ناحية أخرى، تقدم نادي النجوم لكرة القدم بشكوى رسمية إلى لجنة تراخيص الأندية بالاتحاد المصري لكرة القدم، لمنع منح الترخيص للنادي الإسماعيلي للمشاركة في بطولة الدوري الممتاز موسم 2024/2025، وذلك تطبيقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) والتي تمنع حصول الأندية على ترخيص المشاركة دون تطبيق المعايير الخاصة بمنح الترخيص، وأهم هذه المعايير هو المعيار المالي والذي يمنع أي نادٍ مدين لنادٍ آخر بموجب حكم نهائي بات ما لم يقدم هذا النادي ما يُفيد سداد المديونية أو الحصول من الدائن على موافقة أو تسوية.

واتخذ نادي النجوم كافة الإجراءات الخاصة لإيقاف الترخيص عن النادي الإسماعيلي لحين التسوية النهائية للمديونية والتي مر على إلزامية الوفاء بسدادها ما يقرب من أربع سنوات، راعى فيها نادي النجوم كل الوسائل التي تحافظ على علاقة جيدة مع النادي الإسماعيلي وجماهيره دون أي تعاون أو تقدير من جانب إدارة النادي الإسماعيلي.

وبذلك فإن نادي النجوم متمسك بتنفيذ لوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) الصارمة المتعلقة بالمعايير الملزمة، بالإضافة إلى تمسك نادي النجوم بتطبيق قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بإيقاف القيد للنادي الإسماعيلي بسبب تلك المديونية.