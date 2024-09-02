شكرا لقرائتكم خبر عن سيد سيكا يهزم بطل البرازيل ويتأهل لربع نهائي منافسات تنس الطاولة البارالمبي والان مع تفاصيل الخبر

نجح سيد سيكا، لاعب منتخب تنس الطاولة ، فى التأهل إلى ربع نهائي منافسات فردى رجال بدورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر.

وتغلب سيكا على منافسه البرازيلى بنتيجة 3-0

وجاءت نتائج الأشواط بتقدم سيكا كالتالى..

6-11

2-11

7-11

ومن المقرر أن يخوض باقى اللاعبين منافسات الفردى رجال وسيدات على مدار اليوم.

من ناحية أخرى، حقق كريم عبدالتواب لاعب منتخب ألعاب القوى المركز السابع فى سباق 100 متر عدو بدورة الالعاب البارالمبية التى تقام بباريس وتستمر حتى 8 سبتمبر الجارى.

وكان كريم تأهل إلى نهائي سباق 100 متر بعد اعتذار لاعبين عن عدم المشاركة فى السباق، ومن المقرر أن يخوض اللاعب منافسات 200 متر عدو غدا.