وسائل إعلام تكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ إيهاب جلال

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن تفاصيل الحالة الصحية لـ إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية ودخوله مستشفى القاهرة التخصصي أمس الأحد.

ووفقا لموقع "القاهرة 24"، فقد أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها إيهاب جلال عن إصابته بتلف في الفص الأيسر من المخ.

ونقل الموقع عن مصدر داخل مجلس إدارة الإسماعيلي قوله إن التشخيص الطبي لحالة إيهاب جلال هو تلف في الفص الأيسر من المخ، وسيخضع لعملية جراحية في الوقت الحالي ووجوده داخل غرفة الرعاية.

ويتواجد إيهاب جلال بمستشفى القاهرة التخصصي، على إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها في ساعات متأخرة من مساء أمس الأحد.