تعرف على أبرز الراحلين عن فريق الاتحاد السكندري

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت ملامح قائمة الفريق الأول لنادي الاتحاد السكندري الأولى تظهر وذلك بعد أن تحدد أبرز الراحلين من قائمة الفريق الأول لكرة وجاءت قائمة الراحلين تضم كلا من :

عمر صلاح حارس المرمى – هشام صلاح الرحيل لنادي البنك الأهلي – شريف رضا إنتهاء الإعارة وعدم تفعيل بند الشراء – سيف تقا إنهاء عقد بالتراضي – أبو سليمة إنهاء عقد بالتراضي بين الطرفين – الحبيب محمد انهاء التعاقد بالتراضي – احمدغنيم إنهاء عقد بالتراضي – فوزي الحناوي إنتهاء عقده رسميا – احمد ميسي إنتهاء عقد – خالد الغندور إنتهاء عقد– مابولولو الإنتقال لنادي اهلي طرابلس –

وإنهاء عقود بالتراضي ورحيل لكلا من - رجب عمران – هاني الطامي – فهد – تراوري