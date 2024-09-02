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تعرف على أبرز الراحلين عن فريق الاتحاد السكندري

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ياسر رشاد - القاهرة - بدأت ملامح قائمة الفريق الأول لنادي الاتحاد السكندري الأولى تظهر وذلك بعد أن تحدد أبرز الراحلين  من قائمة الفريق  الأول لكرة وجاءت قائمة الراحلين تضم كلا من : 
عمر صلاح حارس المرمى – هشام صلاح الرحيل لنادي البنك الأهلي – شريف رضا إنتهاء الإعارة وعدم تفعيل بند الشراء – سيف تقا إنهاء عقد بالتراضي  – أبو سليمة إنهاء عقد بالتراضي بين الطرفين  – الحبيب محمد انهاء التعاقد بالتراضي  – احمدغنيم إنهاء عقد بالتراضي – فوزي الحناوي إنتهاء عقده رسميا  – احمد إنتهاء عقد  – خالد الغندور إنتهاء عقد– مابولولو الإنتقال لنادي اهلي طرابلس –
وإنهاء عقود بالتراضي ورحيل لكلا من - رجب عمران – هاني الطامي – فهد – تراوري

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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