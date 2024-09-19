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الامارات | رونالدو يخلع ثوب "النرجسية".. ويعتبر لاعب برشلونة أفضل منه ومن ميسي!

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محمد الحتو - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرج النجم البرتغالي من ثوبه القديم، ودحض كل الاتهامات التي وجهت له بالماضي بكونه لاعباً "نرجسياً"، حين أغدق المديح للاعب برشلونة الإسباني لامين جمال ووصفه بـ "الموهبة العظيمة".

وقال رونالدو عبر قناته الرسمية في موقع "يوتيوب": "نعم، جمال يقوم بأشياء لم نقدر على فعلها أنا وليونيل ميسي"، مضيفاً أن "المنتخب الإسبانيا ساعده كثيراً في تألقه، وقدم جودة عالية في كأس أمم أوروبا (التي توج الماتادور بلقبها لاحقاً)".

وأضاف رونالدو لاعب النصر السعودي: "لدي ثقة كبيرة في أن جمال سيكون من أفضل لاعبي الجيل الجديد، سنرى إن كان سيسلك الطريق الصائب أم لا، لكن لدي قناعه بأنه سيفعل ذلك".

 وأكمل: "جمال بحاجة فقط لبعض التوفيق لصغر سنه، أتمنى ألا يواجه مشاكل مع الإصابات".

وكان جمال قاد المنتخب الإسباني للفوز بكأس أمم أوروبا ويقدم حالياً في برشلونة أروع العروض وبات من أفضل اللاعبين في العالم.

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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