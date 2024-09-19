"بسبب قميصه".. حكم سابق يكشف موقف طريف مع ليونيل ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف الحكم التشيلي السابق كارلوس تشانديا، كواليس رفضه إشهار البطاقة الصفراء للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في كوبا أمريكا 2007، في اللقاء الذي جمع بين الأرجنتين والمكسيك في نصف النهائي.

وقال تشانديا في تصريحات عبر شبكة "ESPN": "في مباراة نصف نهائي كوبا أمريكا 2007، بين الأرجنتين والمكسيك لمس ليونيل ميسي الكرة بيده".

وأضاف: "كان يجب في هذه اللقطة إشهار البطاقة الصفراء لميسي، ولكنني لم أفعل ذلك وقلت له (هذه البطاقة الصفراء ستكلفك قميصك)، بالفعل قام النجم الأرجنتيني بمنحي قميصه عقب نهاية المباراة".

وتابع: "المباراة كانت تقترب من النهاية، وكان منتخب الأرجنتين متقدماً بثلاثة أهداف دون مقابل، وفي حال حصل ميسي على بطاقة صفراء، كان من الممكن أن يغيب عن المباراة النهائية للبطولة".

واختتم الحكم السابق تصريحاته: "بعد المباراة منحني ميسي قميصه داخل غرفة الملابس، وكان يريد منحي القميص في أرض الملعب ولكنني طلبت منه أن ينتظر حتى الدخول إلى غرف الملابس".

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