"القدوة" كيميش قائدا جديدا لمنتخب ألمانيا (ناغلمسان)

الرياص - اسماء السيد - برلين : أعلن مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم يوليان ناغلسمان الإثنين، تعيين لاعب وسط بايرن ميونيخ يوزوا كيميش قائدا جديدا لـ"دي مانشافت"، خلفا لإيلكاي غوندوغان الذي اعتزل دوليا بنهاية كأس أوروبا الأخيرة.

وقال ناغلسمان في مؤتمر صحافي قبل مباراة ألمانيا ضد المجر في دوري الأمم الأوروبية في دوسلدورف السبت، إن كيميش كان "قدوة يحتذى بها للمجموعة بأكملها" مشيرا الى انه "يبذل قصارى جهده دائما، ويريد دائما التدريب وأحيانا أكثر من اللازم ولا يشعر بالتعب أبدا، وينشد الفوز دائما".

وقال ناغلسمان إن كيميش (29 عاما) كان "رقم واحد" في مجموعة من القادة ضمن المنتخب الى جانب مدافع ريال مدريد أنتونيو روديغر ومهاجم أرسنال كاي هافرتس. وأضاف المدرب أن الثلاثة لديهم "تواصل جيد" مع بقية الفريق.

وكان كيميش يشغل منصب نائب قائد منتخب ألمانيا منذ أيلول/سبتمبر 2023، بعد أن رُقّي إلى هذا المنصب من قبل المدرب السابق هانزي فليك، وهو أحد أكثر اللاعبين خبرة في البلاد.

وسيُكلّف لاعب خط الوسط بقيادة جيل جديد من لاعبي كرة القدم الألمان، مع اعتزال غوندوغان وكذلك الفائزين بكأس العالم 2014 توني كروس وتوماس مولر ومانويل نوير دوليا في الأسابيع الأخيرة.

بدأ كيميش مسيرته في فريق شباب شتوتغارت الى جانب زملائه في المنتخب الوطني حاليا سيرج غنابري وتيمو فيرنر، وانتقل إلى لايبزيغ عام 2013، قبل أن ينضم إلى بايرن عام 2015.