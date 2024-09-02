إنتر ميلان يكشف طبيعة إصابة نيكولو باريلا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادي إنتر ميلان الإيطالي طبيعة الإصابة التي تعرض لها نيكولو باريلا وأبعدته عن التواجد مع المنتخب الإيطالي في التوقف الدولي الحالي.

وأوضح نادي إنتر ميلان الإيطالي أن نيكولو باريلا خضع بنجاح لعملية جراحية في الجيوب الأنفية، مما أدى إلى غيابه عن المشاركة مع منتخب إيطاليا.

وشارك باريلا في الجولات الثلاث الأولى من الدوري الإيطالي هذا الموسم، وسجل في الفوز 4-0 على أتالانتا ، لكن الجراحة كانت مخططة مسبقًا لهذا التوقف في اللعب.



وأكد بيان أصدره النادي أن اللاعب خضع صباح اليوم لعملية جراحية بالمنظار في الجيوب الأنفية في معهد هيومانيتاس السريري في روزانو وكانت الجراحة ناجحة تمامًا.



وسيحصل اللاعب على راحة لعدة أيام قبل استئناف التدريبات مع الفريق الأسبوع المقبل.



وتم تنظيم هذا الأمر بالتوافق مع تشكيلة إيطاليا والمدرب لوتشيانو سباليتي، لذلك كان يدرك جيدًا أن باريلا لن يكون متاحًا للاختيار في مباريات دوري الأمم الأوروبية ضد فرنسا وإسرائيل.



وستقام المباراتان خارج أرض المنتخبين، على ملعب فرنسا يوم الجمعة 6 سبتمبر، وعلى ملعب محايد في بودابست يوم 9 سبتمبر.