الراتب وقف حائلا بين برشلونة ولاعبين طلبهم هانز فليك

ياسر رشاد - القاهرة - اكدت صحف أسبانية ان الراتب السنوى للاعبين الذين طلب المدير الفني الالماني هانز فليك وقف حائلا امام تعاقد برشلونة مع هؤلاء الاعبين مثل فريدريكو كييزا الذي تعاقد مع ليفربول و نيكو ويليامز الذي فضل الاستمرار مع اتلتيك بيلباو واخرهم كينجسلي كومان جناح بايرن ميونخ .

واكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية ان هانز فليك كان يؤيد بشدة التعاقد مع الفرنسي كينجسلي كومان على خلفية معرفته التامة بالاعب الفرنسي خلال تواجده كمدير فني لفريق بايرن ميونخ وايضا للحاجة الشديدة لضم كومان في مركز الجناح في برشلونة .

وقالت الموندو ان كومان كان قريبا من الانضمام للبارسا بعد خروجه من حسابات فينسنت كومباني المدير الفني لبايرن ميونخ الا ان الحالة الفنية الرائعة حاليا للجناح البرازيلي رافينيا وضعت برشلونة امام اختيار عدم التعاقد مع لاعب جديد في مركز الجناح الايمن وهو ما عبر عنه رافينيا نفسه بالتأكيد على عدم احتياج برشلونة لاي تعاقد جديد .

واضافت الموندو ديبورتيفو ان عدم وجود امكانية لاضافة راتب جديد وقفت ايضا امام تعاقد برشلونة مع كينجسلي كومان الا ان هذا لا يعني عدم التعاقد مع لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حيث يسعى برشلونة لانهاء صفقة الرعاية مع شركة نايك للادوات الرياضية .