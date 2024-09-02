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زوجة كاسيميرو ترد على منتقدي نجم مانشستر يونايتد (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ردت زوجة لاعب مانشستر يونايتد، كاسيميرو، على منتقديه بعد أن تسبب في هدفين من الخسارة بثلاثية نظيفة ضد .

ونشرت آنا ماريانا كاسيميرو صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لخزانة الكؤوس التي يمتلكها زوجها في المنزل، لتذكير المشجعين بكل ما فاز به من ألقاب.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد لم يستطع سوى تحقيق 3 نقاط من ثلاثة مباريات خاضها في الموسم الجديد من الممتاز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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