"سيظل بالعناية المركزة".. الكشف عن الحالة الصحية لإيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف نادي الإسماعيلي تطورات الأزمة الصحية التي يمر بها المدير الفني لفريقه إيهاب جلال.

وأوضح نادي الإسماعيلي، عبر بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أن إيهاب جلال تعرض لوعكة صحية شديدة نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج العاجل.

وأشار النادي الإسماعيلي، إلى أنه تم نقل إيهاب جلال إلى قسم الرعاية المركزة لاستكمال العلاج وهو الآن لا يزال محجوزًا بقسم الرعاية المركزة ويتوقع استمرار علاجه بوحدة الرعاية المركزة لمدة لا تقل عن أسبوع آملين أن يتم الله شفاءه عليه في أقرب وقت.

وطالب النادي الإسماعيلي جميع محبيه وعشاقه ومتابعي ومحبي إيهاب جلال أن يتوقفوا عن نشر أي تفاصيل طبية تفصيلية أو تداول شائعات عن حالته الطبية مراعاة للحالة النفسية للأسرة ومراعاة له.

اقرأ أيضًا:

أول 3 مراكز.. الخليج 365 يعلن جوائز دوري فانتازي الدوري الإنجليزي

"بينهم مصري".. أبرز الصفقات باليوم الأخير من ميركاتو الدوري السعودي