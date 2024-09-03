برونو فيرنانديز يؤكد عدم جاهزية مانشستر يونايتد للمنافسة على لقب الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - اعترف البرتغالي برونو فيرنانديز قائد فريق مانشيستر يونايتد ان فريقه ليس جاهزا للمنافسة على لقب الدوري الانجليزي الممتاز في الموسم الحالي .

وكان مانشيستر يونايتد قد تعرض لهزيمة قاسية امام منافسه ليفربول بثلاثة أهداف مقابل لاشىء على ملعب اولد ترافورد وهو ما دفع الكثير من جماهير مانشيستر يونايتد للهجوم على لاعبي فريقهم وخاصة البرازيلي كاسيميرو الذي تلقى الجانب الأكبر من سخط جماهير اليونايتد بعدما تسبب في هدفي ليفربول الاول والثاني .

وقال برونو فيرنانديز في تصريحات لصحيفة الديلي ميل الانجليزية: ليس لدى أدنى شك اننا لسنا مؤهلين للمنافسة على لقب الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم. بكل تأكيد نقاتل في كل مباراة لتحقيق الفوز وتحقيق الأهداف الاكثر واقعية في البطولة وهي الوصول لاحد المراكز الاربعة الاولى والتأهل لدوري أبطال أوربا. بالقطع نريد أن نتطور من اجل المنافسة بجدية في المستقبل لكن مازال لدينا الكثير من الوقت حتى يتحقق هذا الامر .

ودافع برونو فيرنانديز عن زميله كاسيميرو قائلا : كاسيميرو هو الاعب الاكثر خبرة في فريق مانشيستر يونايتد حتى امثر خبرة مني ولعب في اكبر ناديين على مستوى العالم ومثل هذه الأخطاء تحدث من اي لاعب في العالم. علينا أن نكون حذرين اكثر في المستقبل في الهجمات وعدم ارتكاب أخطاء سهلة وايضا لابد أن نسجل من الفرص التي تتاح لنا امام المرمى لان لدينا لاعبين مهرة على مستوى صناعة الفرص لكننا نفتقد الفاعلية امام مرمى المنافسين .