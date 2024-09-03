شاهندا المغربي حكما للساحة في مباراة كندا ضد فيجي بمونديال السيدات

ياسر رشاد - القاهرة - تحدد موعد انطلاق أحداث مباراة كندا ضد فيجي يوم الأربعاء ٤ سبتمبر الجاري علي ستاد ميديلين بكولومبيا ضمن منافسات كأس العالم لسيدات كرة القدم.

واسندت الإدارة التحكيمية للقاء إلى المصرية شاهندا المغربي مثلما اعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا برئاسة الايطالي بييرلويجي كولينا تعيين طاقم تحكيم مباراة كندا ضد فيجي، ضمن منافسات كأس العالم للسيدات كولومبيا.



ويدير اللقاء المصرية شاهندا المغربي حكما للساحة ويعاونها كلا من المغربية سكينة حمدي مساعد أول والجزائرية اسماء وهاب مساعد ثاني والمكسيكية ليزي جارسيا حكما رابعا والأمريكية سميث خال مسؤلا لتقنية Replay Operator.

وتقام منافسات اللقاء ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم للسيدات تحت ٢٠ عام في كولومبيا