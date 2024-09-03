أربع حقائق من الجولة الثالثة للدوري الأنجليزي الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - اسدل الستار مساء الاحد على مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الأنجليزي الممتاز لهذا الموسم وشهدت هذه الجولة عدد من الأرقام و الظواهر التي تستحق الرصد من خلال التقرير التالي لبوابة الخليج 365 .

هالاند يحقق الهاتريك الثاني على التوالي

واصل الهداف النرويجي ايرلينج هالاند تألقه في بطولة الدوري الأنجليزي حيث سجل الهاتريك الثاني على التوالي في الموسم الحالي بتسجيله اهداف فريقه مانشيستر سيتي الثلاث في مرمى ويستهام يونايتد ليواصل تصدر صدارة هدافي الدوري الأنجليزي الممتاز برصيد سبعة أهداف ويقود السيتزنز لصدارة الدوري الأنجليزي الممتاز بالعلامة الكاملة ليبدو رجال بيب جوارديولا عازمين على تحقيق اللقب الخامس على التوالي في إنجاز تاريخي لأي فريق في تاريخ البريميرليج .

الهاتريك الذي سجله ايرلينج هالاند جعله في الترتيب الثامن في قائمة الاعبين الاكثر تسجيلا للهاتريك في تاريخ الدوري الأنجليزي كما اصبح اول لاعب يسجل هاتريك مرتين في أول ثلاث مباريات في الدوري الانجليزي واول لاعب يسجل سبعة أهداف في أول ثلاث مباريات في تاريخ الدوري الأنجليزي الممتاز .

الهدف الواضح حاليا لايرلينج هالاند بمعدل تهديفه الحالي هو الوصول إلى تحطيم الرقم القياسي المسجل بأسمه كاكبر هداف لموسم واحد في تاريخ البريميرلييج حيث سجل ٣٦ هدف في الموسم قبل الماضي وهو ما يبدو قادرا على تحطيمه والوصول على أقل تقدير إلى ٤٠ هدف في الموسم الحالي.

أرني سلوت يبدأ مشوار المجد مع ليفربول

لم يكن الهولندي أرني سلوت يحلم ببداية افضل من البداية التي حققها مع فريق ليفربول حيث نجح في ان يكون أول مدير فني في تاريخ ليفربول يحقق ثلاث انتصارات على التوالي في أول ثلاث مباريات رسمية يتولى فيها تدريب ليفربول كما اصبح اول مدير فني يحقق الفوز على مانشيستر يونايتد في أول مباراة في مواجهة اليونايتد على ملعب اولد ترافورد .

طرد ديكلان رايس

اكثر وقائع الجولة الثالثة إثارة للجدل كانت حالة طرد نجم وسط أرسنال ومنتخب انجلترا ديكلان رايس في الشوط الثاني لمباراة أرسنال مع برايتون بعدما اعتبره الحكم يحاول اضاعة الوقت بمنع فايلتمان لاعب برايتون من تنفيذ ركلة حرة مباشرة .

حالة الطرد هي الأولى في تاريخ ديكلان رايس عبر ٣٦٣ مباراة في الدوري الانجليزي وهو ما أشار اليه العديد من المراقبين بكونه مؤشرا على إرهاق ديكلان رايس من جراء مشاركته في الموسم الماضي حتى نهايته مع أرسنال ثم الانتقال لتمثيل منتخب انجلترا في يورو ٢٠٢٤ وهو ما يجعل رايس واحد من أكثر الاعبين ارهاقا في الدوري الانجليزي .

دايش في أزمة حقيقية

دخل شين دايش المدير الفني لفريق ايفرتون الانجليزي في أزمة مبكرة بالتواجد في مؤخرة الدوري الأنجليزي بعد نهاية الجولة الثالثة فبعد خسارته الجولة الاولى امام برايتون بثلاثية ثم خسارته الجولة الثانية امام توتنهام بأربعة أهداف مقابل لاشىء وجد ايفرتون نفسه متقدما بهدفين على منافسه بورنموث حتى قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق ليحقق ايفرتون رقما سلبيا تاريخيا بالهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ويخسر ايفرتون المباراة الثالثة على التوالي ويبدأ المدير الفني مجددا في رحلة البحث عن الأمان لفريقه بعدما نجح في تجاوز أمواج الهبوط في الموسم الماضي بصعوبة بالغة وتبدأ الجماهير في مهاجمته والمطالبة مبكرا بأقالته .