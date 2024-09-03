خيتافي يكشف للوفد تفاصيل مثيرة حول فشل ضم إبراهيم عادل

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مصدر موثوق داخل نادي خيتافي الإسباني كواليس مثيرة حول فشل مفاوضات ضم إبراهيم عادل نجم بيراميدز في الميركاتو الصيفي.

كان إبراهيم عادل قد تلقى عرضًا من خيتافي، مما دفعه للسفر إلى إسبانيا استعدادًا للانتقال المحتمل لكسب الوقت، خاصة مع اقتراب إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية، حيث كان يتبقى يوم واحد.

لكن الأمور أخذت منعطفًا مفاجئًا، حيث كشف مصدر من داخل مجلس إدارة نادي خيتافي للوفد أن النادي قرر الانسحاب من المفاوضات بعد أن قام نادي بيراميدز بتغيير الشروط التي كان قد تم الاتفاق عليها مسبقًا. وأوضح المصدر أن هذا التغيير في الشروط دفع خيتافي للانسحاب بشكل فوري.

وأشار المصدر أيضًا إلى أن إبراهيم عادل كان قد بدأ التدريب بشكل منفصل عن فريقه، في إشارة إلى قرب انتقاله إلى الدوري الإسباني. وكان المدرب الحالي لخيتافي قد طالب بتعزيز الفريق بضم إبراهيم عادل، حيث كان يُعتبر اللاعب أحد الرهانات المهمة للموسم المقبل.

لكن المفاوضات انتهت بالفشل، بعد أن فشل الناديان في التوصل إلى اتفاق نهائي حول القيمة المالية للإعارة، وكذلك بند أحقية الشراء. قدم خيتافي عرضًا بقيمة 500 ألف دولار لإعارة اللاعب مع دفع أكثر من 3 مليون دولار في حال تفعيل بند الشراء، لكن الاختلافات حول هذه الشروط أدت في النهاية إلى فشل الصفقة.

وأعرب إبراهيم عادل عن غضبه وإحباطه بعد فشل انتقاله إلى صفوف فريق خيتافي وكتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام": حسبي الله ونعم الوكيل.