فليك يعلن تشكيل برشلونة أمام جيرونا بالدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة، التشكيل الرسمي للفريق في مباراة جيرونا، المقرر إقامتها اليوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.



تشكيل برشلونة:



حارس المرمى: تير شتيجن

المدافعون: كوبارسي، بالدي، إينيجو مارتينيز، كوندي

الوسط: بيدري، كاسادو، أولمو

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا

في الجانب الآخر، يمثل فريق جيرونا في مباراة اليوم:

تشكيل جيرونا:

حارس المرمى: باولو جازانيجا

المدافعون: دالي بليند، ديفيد لوبيز، ميغيل جوتيريز

الوسط: أليخاندرو فرانكس، إيفان مارتن، جون إلمر سوليس

الهجوم: فيكتور تسيجانكوف، أرناوت جرونفيلد، أبيل رويز، بريان جيل