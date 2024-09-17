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لامين يامال وجريزمان يقودان التشكيل المثالي للجولة 5 من الدوري الإسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت أمس منافسات الجولة الخامسة من لكرة القدم والتي شهدت عددًا من المواجهات القوية والنتائج المثيرة.

ونجح في تحقيق الفوز على ريال سوسييداد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب انويتا، بينما حقق فوزًا عريضًا على جيرونا برباعية مقابل هدف، وشهدت المباراة تألق النجم الشاب لامين يامال بهدفين.

وفي ختام الجولة فاز أتلتيكو مدريد على فالنسيا بثلاثية دون رد على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانولا.

وأعلن موقع Whoscored العالمي عن التشكيلة المثالية للجولة الخامسة من الدوري الإسباني للموسم الجاري والتي جاءت كالأتي:

حارس المرمى: نيلاند.

الدفاع: راسيو، كوستا، باريديس، ألفاريز.

الوسط: لامين جمال، بيدري، غالاغير، نيكو ويليامز.

الهجوم: غريزمان، خافيير بوادو.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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