إنبى يكرم سباحيه بعد تحقيقهم ميداليات متعددة في بطولة القاهرة للسباحة

ياسر رشاد - القاهرة - في إطار تقدير الإنجازات الرياضية المتميزة التي حققها فريق السباحة بالزعانف لنادي إنــبي خلال أول مشاركة رسمية للفريق ، كرم مجلس إدارة النادي سباحي الفريق والجهاز الفني لتحقيقهم العديد من الميداليات في بطولة القاهرة للسباحة بالزعانف، وحصول نادي إنبي على المركز الخامس كترتيب عام، متفوقًا بذلك على العديد من الأندية الأخرى المشاركة.

وقد حرص مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة الأستاذ أيمن الشريعي، ونائبه المهندس وائل الإمام، وأمين الصندوق الأستاذ عبد ربه إبراهيم، وكابتن عبد الناصر محمد المدير الرياضي للنادي وكابتن عماد جابر رئيس قطاع الناشئين، على حضور الحفل وتكريم أبطال السباحة الذين بذلوا جهودًا كبيرة لتحقيق هذه النتائج المبهرة، والتي تعد مصدر فخر للنادي .

فيما أعرب مجلس إدارة النادي عن فخره الكبير بما حققه الفريق خلال أول مشاركة رسمية له، خاصة وأن نشاط السباحة بالزعانف بدأ رسميًا في شهر يناير 2024 بعدد 6 سباحين، ووصل الآن إلى 25 سباحًا وسباحة مسجلين في الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

فيما يجري حاليًا التعاقد التعاقد مع عدد من السباحين الجدد خلال فترة الانتقالات الحرة في سبتمبر الجاري لدعم قطاع البطولة، كما يجري الإعداد لمعسكر تدريبي استعدادًا لبطولة الجمهورية القادمة.

يذكر أن النادي قد شارك بعدد 23 سباحًا وسباحة، وتمكن الفريق من تحقيق إنجازات مميزة، حيث حصل على 22 ميدالية متنوعة. ولأول مرة في تاريخ النادي، تمكن من تحقيق مركز متقدم ضمن الخمسة الأوائل في الترتيب العام لمرحلة 17 سنة، والمركز التاسع لمرحلة 15 سنة، من بين 33 ناديًا وأكاديمية مشاركة في البطولة.

ويقود جهاز السباحة بنادي إنبي المهندس/ كريم رسمي ، فيما يقود قطاع الزعانف جهاز فني مكون من :-

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ك/ عماد أسامة حسن مدير فني قطاع الزعانف

ك/ زیاد احمد كمال مدرب قطاع الزعانف و الفتنس

ك/ كمال الشريف مدير إداري قطاع السباحة

ك/ عبد الرحمن الخولي إداري قطاع السباحة

ك/ علياء حمدي أبوعلي إداري قطاع الزعانف و التجهيزي.