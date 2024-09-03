وديًا .. الزمالك يتقدم على الشعلة السعودي بهدف في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الزمالك على نظيره الشعلة السعودي بهدف من دون رد ، بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب فندق الإقامة بمعسكر الزمالك الجاري الآن ببرج العرب في الإسكندرية استعدادًا للموسم الجديد.





جاء الهدف في الدقيقة الثالثة عبر اللاعب سيد نيمار.

وجاء تشكيل الزمالك خلال اللقاء على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود بنتايك.

خط الوسط: زياد كمال - سيف جعفر - سامسون أكينيولا.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" - حسام أشرف - سيد عبد الله "نيمار".